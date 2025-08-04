В Кабардино-Балкарии нейтрализовали террористов, оказавших сопротивление

Сотрудники ФСБ нейтрализовали троих вооруженных мужчин, оказавших сопротивление при задержании в Кабардино-Балкарии, сообщили в ЦОС ФСБ и Следственном комитете. По данным ведомств, злоумышленники готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В селе Исламей Баксанского района КБР на конспиративном адресе пребывания установлены трое граждан России, являющихся участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировавших совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур, — сказано в сообщении в ФСБ.

Ранее теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны РФ предотвратили в Ростове-на-Дону. Сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, завербованного украинскими спецслужбами. У него изъяли самодельную бомбу и видеокамеру для наблюдения.

Российские силовики до этого предотвратили теракт в Краснодарском крае. По данным ведомства, выходец из Центральной Азии планировал поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих объектов.