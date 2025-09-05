Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 сентября

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 БПЛА в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах над Рязанью и возгорании в одном из районов, предварительно, работает ПВО, уже было сбито несколько воздушных целей. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы в беседе с SHOT рассказали, что несколько громких хлопков прогремели на южной окраине города в районе 01:15 мск, также в небе был виден столб дыма.

Сотрудница фермы агропромышленного холдинга «Мираторг» в приграничном районе Брянской области пострадала при атаке ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, украинские FPV-дроны атаковали село Куршановичи.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, ранена сотрудник предприятия. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Другой беспилотник ударил по продовольственному магазину в районе. Сброс боеприпаса с дрона полностью уничтожил здание. Сейчас на месте происшествия работают представители профильных служб.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Системы ПВО в среду, 3 сентября, с 23:00 мск до полуночи уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что работа велась над территорией Ростовской области.

«3 сентября с 23:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — указали в ведомстве.

Жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, женщину осмотрели врачи, она отказалась от госпитализации. Губернатор добавил, что из-за атаки в населенном пункте посечены кровли четырех домов, также повреждены автомобиль и хозпостройки.

«Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась», — написал Гладков.

ВСУ за минувшие сутки 22 раза атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив по территории региона 28 различных боеприпасов, сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«[Зафиксировано] 22 факта вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — говорится в заявлении.

21 атака совершена на Горловское направление, еще одна — на Волновахское направление. В результате обстрелов был поврежден жилой дом.

