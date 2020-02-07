https://static.news.ru/photo/096424ec-49b0-11ea-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Видео совместного обеда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи появилось в Сети.

Путин и Лукашенко за обедом. На столе каша, овощи <...> Обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе поставок нефти, — пишет RT в Twitter.

В Сочи проходят переговоры между Путиным и Лукашенко. Они намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов. Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между двумя государствами. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, на встрече обсуждались некоторые исторические моменты, а также политика постсоветских стран. Лукашенко подчеркнул, что поднимались темы, которые касаются не только интересов двух государств, но и стран бывшего СССР.