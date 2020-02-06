Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи, на которой обсудят сотрудничество между странами в контексте интеграционных процессов.
Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, — сообщили в пресс-службе Кремля.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между Москвой и Минском. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о потере $330 млн из-за налогового манёвра РФ в 2019 году. По его словам, $200 млн пришлись на потери заводов по переработке нефти, ещё на $130 млн пострадал бюджет страны.
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