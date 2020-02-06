https://static.news.ru/photo/95a108ee-48de-11ea-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в Сочи, на которой обсудят сотрудничество между странами в контексте интеграционных процессов.

Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между Москвой и Минском. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о потере $330 млн из-за налогового манёвра РФ в 2019 году. По его словам, $200 млн пришлись на потери заводов по переработке нефти, ещё на $130 млн пострадал бюджет страны.