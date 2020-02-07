Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, на встрече обсуждались некоторые исторические моменты, а также политика постсоветских стран. Лукашенко подчеркнул, что поднимались темы, которые касаются не только интересов двух государств, но и стран бывшего СССР,
Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времён нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны, — заявил глава Белоруссии.
Он подчеркнул, что переговоры будут продолжены в расширенном формате из-за того, что во время встречи «дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор». Встреча возобновится, когда в Сочи смогут прилететь члены российской делегации, которые не смогли добраться до города из-за непогоды, отметил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин раскрыл подробности беседы с Лукашенко. Об этом писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен