https://static.news.ru/photo/3d6717a0-49aa-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, на встрече обсуждались некоторые исторические моменты, а также политика постсоветских стран. Лукашенко подчеркнул, что поднимались темы, которые касаются не только интересов двух государств, но и стран бывшего СССР, сообщает ТАСС.

Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времён нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны, — заявил глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что переговоры будут продолжены в расширенном формате из-за того, что во время встречи «дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор». Встреча возобновится, когда в Сочи смогут прилететь члены российской делегации, которые не смогли добраться до города из-за непогоды, отметил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл подробности беседы с Лукашенко. Об этом писал NEWS.ru.