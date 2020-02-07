https://static.news.ru/photo/4598e920-49a1-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят деловой завтрак в резиденции Сочи наедине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что часть российской делегации опаздывает на переговоры из-за непогоды в южной столице, но на встречу лидеров это пока не повлияло.

Президенты в Сочи вдвоём завтракают, поэтому то, что мы не успели прилететь к началу, это, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло, — цитирует РИА Новости ответ Пескова журналистам.

Борт с кремлёвскими журналистами и частью российской делегации приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи значительно ухудшилась. Как уточняет ТАСС, лайнер около часа кружил над Чёрным морем в ожидании благоприятных условий для посадки, но из-за сильного ветра так и не смог приземлиться. Этим бортом, помимо журналистов, летят вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ближайшее время должно решиться, куда отправляться дальше: в Сочи или обратно в Москву.

Как писал NEWS.ru, в Сочи начались переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Президенты начали беседовать наедине, позже к ним должны присоединиться делегации. Путин и Лукашенко намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов. Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между двумя государствами. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.