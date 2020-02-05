https://static.news.ru/photo/c096b162-481a-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: МИД России/flickr.com

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят торговлю энергоресурсами и процессы углубления интеграции. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, темой для обсуждения на переговорах станут не только оперативные энергетические вопросы, но и перспективы союзного строительства, интеграционная работа правительств РФ и Белоруссии в 2019 году и согласование дорожных карт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день, это важнейшие вопросы в отношениях между Минском и Москвой, наряду с «предоставлением новых рубежей взаимодействия регионов, удивительного и очень конкретного взаимодействия областей Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации», передаёт « Интерфакс-Запад ».

Давайте дождёмся итогов встречи президентов. Мы понимаем, что в двусторонней повестке дня стоит ряд важнейших вопросов, — сказал Мезенцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в отношениях России и Белоруссии настал «момент истины». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в преддверии встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.