Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят торговлю энергоресурсами и процессы углубления интеграции. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
По его словам, темой для обсуждения на переговорах станут не только оперативные энергетические вопросы, но и перспективы союзного строительства, интеграционная работа правительств РФ и Белоруссии в 2019 году и согласование дорожных карт.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день, это важнейшие вопросы в отношениях между Минском и Москвой, наряду с «предоставлением новых рубежей взаимодействия регионов, удивительного и очень конкретного взаимодействия областей Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации», передаёт «
Давайте дождёмся итогов встречи президентов. Мы понимаем, что в двусторонней повестке дня стоит ряд важнейших вопросов, — сказал Мезенцев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в отношениях России и Белоруссии настал «момент истины». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в преддверии встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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