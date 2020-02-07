https://static.news.ru/photo/bc4143d8-4997-11ea-a923-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

В Сочи начались переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщает ТАСС, президенты начали беседовать наедине, позже к ним должны присоединиться делегации.

Как писал NEWS.ru, на встрече в Сочи Путин и Лукашенко намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов. Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между двумя государствами. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в страну. По его словам, Кремль обязался на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти, то есть по 2 млн каждый месяц, но в январе было поставлено 500 тыс., то есть только четверть от заявленного объёма.