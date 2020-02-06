https://static.news.ru/photo/9aea2634-48d7-11ea-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в страну.

По его словам, Кремль обязался на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн т нефти, то есть по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс., одна четверть, — отметил глава государства на совещании в Минске.

Лукашенко потребовал от участников совещания принять меры, чтобы заставить Москву начать выполнять свои обязательства. Он добавил, что проблемы с Россией стали привычным делом, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия не получает российскую нефть с начала 2020 года из-за того, что «Белнефтехим» не договорился о цене с поставщиками из России. Лукашенко обвинил российскую сторону в давлении на страну и пообещал найти нового продавца углеводородов.