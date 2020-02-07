https://static.news.ru/photo/dbce6aec-49a5-11ea-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил, что беседовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко в формате тет-а-тет.

Разговор длился 1,5 часа. По словам российского лидера, было затронуто много вопросов, представляющих взаимный интерес.

Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом ещё подождём наших коллег и перейдём ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным, — резюмировал Путин.

Он добавил, что часть российской делегации не смогла добраться до места встречи из-за погодных условий. Поэтому пока политики могут начать дискуссию или пообсуждать текущие дела, передаёт РИА Новости.

В Сочи проходят переговоры между Путиным и Лукашенко. Они намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов. Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между двумя государствами. По его словам, главы государств также обсудят торговлю энергоресурсами.

Как писал NEWS.ru, борт с кремлёвскими журналистами и частью российской делегации приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи значительно ухудшилась. Лайнер около часа кружил над Чёрным морем в ожидании благоприятных условий для посадки, но из-за сильного ветра так и не смог приземлиться. Этим бортом, помимо журналистов, летят вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.