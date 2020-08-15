В Кремле рассказали, о чём говорили Путин и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/68e9cdec-deeb-11ea-8647-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Кремле подтвердили, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоялся. Там назвали темы переговоров глав государств.

Диалог состоялся по инициативе белорусской стороны, говорится на сайте российского главы. Лукашенко рассказал о ситуации в Белоруссии, которая сложилась после выборов руководителя страны.

С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства, — отмечается в заявлении.

Также политики положительно оценили взаимодействие ведомств по вопросу возвращения 32 россиян, которых силовики задержали в Белоруссии и заявили, что они планировали дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами. Главы государств договорились продолжать регулярные контакты на разных уровнях и укреплять союзнические отношения, что в «полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Накануне белорусское государственное агентство БелТА сообщило о переговорах Путина и Лукашенко. Источники Bloomberg рассказали, что Лукашенко готовит побег в Россию в случае отстранения от власти. Люди из его окружения наводили справки о подобных перспективах у чиновников в Кремле. В Москве при этом опасаются, что политик не сможет в обозримой перспективе удержать власть. Хотя и допускают, что на некоторое время этому будет способствовать жёсткое подавление протестов.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как передавал NEWS.ru, 14 августа Белоруссия передала России 32 задержанных на территории республики граждан РФ. Ещё один россиянин, имевший также белорусское гражданство, остался под арестом. В российской Генпрокуратуре пояснили, что передача прошла в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи. Прибывшие на родину граждане, которых власти Белоруссии называли участниками ЧВК Вагнера, пройдут двухнедельный карантин.