Белоруссия передала России задержанных бойцов ЧВК

https://static.news.ru/photo/1026ace2-de51-11ea-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, задержанные в санатории под Минском за несколько дней до президентских выборов в Белоруссии, возвращены в РФ.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, это произошло в рамках Минской конвенции о правовой помощи в соответствии с ходатайством генерального прокурора Игоря Краснова. Уточняется, что России переданы 32 человека, один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан, — говорится в сообщении прокуратуры.

Как писал NEWS.ru, 30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там заявили, что часть задержанных — украинские граждане.

7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.