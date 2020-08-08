Страны СНГ

Лукашенко высказался о причастности третьей страны к задержанию россиян

12:25, 09 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему всё равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием группы россиян в Белоруссии «третья страна»: он будет работать «по факту».

Мне всё равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска, — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали (глава страны их приглашал) в белорусскую столицу, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. Из этого президент заключил, что «им наплевать на этих ребят», цитирует его «Интерфакс».

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там заявили, что часть задержанных — украинские граждане. 6 августа генпрокуроры Украины и Белоруссии вели переговоры об экстрадиции. Днём ранее тема задержания 33 россиян стала предметом телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. А 7 августа Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего, писал NEWS.ru.

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