Лукашенко высказался о причастности третьей страны к задержанию россиян

https://static.news.ru/photo/c5563782-da22-11ea-96ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему всё равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием группы россиян в Белоруссии «третья страна»: он будет работать «по факту».

Мне всё равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска, — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали (глава страны их приглашал) в белорусскую столицу, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. Из этого президент заключил, что «им наплевать на этих ребят», цитирует его «Интерфакс».

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.