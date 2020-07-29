В Белоруссии возбудили дело о подготовке теракта после задержания россиян

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В Белоруссии после задержания 33 граждан России возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совбез республики. В ведомстве добавили, что на территории Белоруссии могут находиться до 200 боевиков. В настоящее время ведётся их розыск.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик прокомментировал задержание боевиков. По его словам, все они были членами ЧВК Вагнера.

Как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось, боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.