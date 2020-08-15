Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/89cc9246-dee2-11ea-9079-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 15 августа провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь, — сообщили изданию БелТА в пресс-службе главы белорусского государства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что защита страны — это не меньше чем защита всего пространства Союзного государства и пример другим. По словам белорусского лидера, необходимо связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы он мог с ним переговорить, потому что это уже угроза не только Белоруссии. Лукашенко также добавил, что если белорусы не выдержат, то покатится волна дальше. Те, которые бродят по улицам, они же в большинстве своём не понимают, это понимают те, кто их координирует и направляет, отметил президент.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.