Лукашенко заявил о необходимости связаться с Путиным

https://static.news.ru/photo/a8987586-ded9-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защита страны — это не меньше чем защита всего пространства Союзного государства и пример другим.

По словам белорусского лидера, сейчас необходимо связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы он мог с ним переговорить, потому что это уже угроза не только Белоруссии.

Я смотрю, некоторые россияне, слишком умные, начинают кричать, вот Беларусь <...>, я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси это не меньше чем защита всего нашего пространства, Союзного государства и пример другим, — сказал он.

Лукашенко также добавил, что если белорусы не выдержат, то покатится волна дальше. Те, которые бродят по улицам, они же в большинстве своём не понимают, это понимают те, кто их координирует и направляет, отметил президент.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов. Как писал NEWS.ru, на площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений.