Силовики в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими

https://static.news.ru/photo/e765f04a-de3e-11ea-8c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Силовики опустили щиты на площади Независимости в Минске в знак солидарности с протестующими. Именно там расположены здание ЦИК и Дом правительства страны.

В центр города пришли несколько тысяч человек. Они требуют отставки президента страны Александра Лукашенко, передаёт ТАСС. Митинги в Белорусии продолжаются с 9 августа. Их участники недовольны итогами голосования, согласно которым победу в президентских выборах в очередной раз одержал действующий глава государства.

В ходе столкновений демонстрантов с силовиками с обеих сторон пострадали десятки человек. Задержаны более шести тысяч протестующих. Среди них оказались и представители СМИ, в том числе российских.

Сотрудники государственных белорусских СМИ подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому. Они просят оказать содействие в освобождении задержанных коллег и не препятствовать журналистской работе. В обращении также подчёркивается, что журналисты не являются участниками акций и по действующему законодательству имеют право их всесторонне освещать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссию ждёт дефолт, если жёсткое подавление протестов вызовет бегство капитала из республики. Держатели долларовых гособлигаций Белоруссии пока что пристально следят за событиями в республике и не спешат сбрасывать свои активы. Но угроза западных санкций может вынудить их начать массово избавляться от рискованных вложений. Это вызовет резкое падение национальной валюты Белоруссии и может закончиться дефолтом.