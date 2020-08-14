Западные эксперты предсказали дефолт Белоруссии

Белоруссию ждёт дефолт, если жёсткое подавление протестов вызовет бегство капитала из республики. Такой прогноз
По данным новостного ресурса, держатели долларовых гособлигаций Белоруссии пока что пристально следят за событиями в республике и не спешат сбрасывать свои активы. Но угроза западных санкций может вынудить их начать массово избавляться от рискованных вложений. Это вызовет резкое падение национальной валюты Белоруссии и может закончиться дефолтом.
Некоторые инвесторы заявили, что нынешние потрясения только усугубили проблемы Белоруссии. МВФ уже прогнозирует экономический спад на 6% в этом году, и, учитывая, что более 90% долговых обязательств страны выражаются в долларах, крах национальной валюты может привести к дефолту. Особенно в свете того, что к концу года республика должна расплатиться по облигациям на сумму $2,5 млрд, — написало агентство Reuters.
Вложения в Белоруссию, как отметили в агентстве, несут высокие репутационные риски, однако до сегодняшнего дня были довольно доходными. Белорусские гособлигации держат такие фирмы, как Ashmore, JP Morgan Asset Management, Fidelity, Goldman Sachs Asset Management и Franklin Templeton.
Акции протеста и столкновения с силовиками не утихают в Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа. Тысячи протестующих недовольны официальными результатами голосования, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета по транзиту власти.
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