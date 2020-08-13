Журналисты государственных СМИ Белоруссии обратятся к министру информации

https://static.news.ru/photo/05501b1a-dd8d-11ea-a7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Сотрудники государственных белорусских СМИ подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому. Они просят оказать содействие в освобождении задержанных коллег и не препятствовать журналистской работе.

То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, — это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений, — следует из обращения журналистов, передаёт издание tut.by.

В обращении также подчёркивается, что журналисты не являются участниками акций и по действующему законодательству имеют право их всесторонне освещать. В связи с этим сотрудники белорусских СМИ призывают Министерство информации страны принять срочные меры и оказать содействие в том, чтобы правоохранительные органы немедленно прекратили нападения и задержания коллег.

Как уточняется, под обращением подписались более 10 сотрудников издания БелТА, в их числе Сергей Пелюшкевич, ранее возглавлявший пресс-службу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также свои подписи поставили сотрудники изданий «Беларусь Сегодня», «Минская правда», «Витебские вести», «Учительская газета», главный редактор детской «Полосатой газеты». Не остались в стороне и журналисты телеканалов ОНТ и ТВ-3, радио «Беларусь», сетевых изданий tut.by и Onliner.

Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что работники Белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске.

Так, железнодорожники встали с плакатами на путепроводе, проходящем через пути главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК Железнодорожников. В акции протеста участвуют и местные жители. Работники железной дороги скандируют «БЧ! БЧ!» («белорусская чугунка»), а также «Уходи!».