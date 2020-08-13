В Минске запротестовали работники железной дороги

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Работники Белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске.

Так, железнодорожники встали с плакатами на путепроводе, проходящем через пути главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК Железнодорожников. В акции протеста участвуют и местные жители. Работники железной дороги скандируют «БЧ! БЧ!» («белорусская чугунка»), а также «Уходи!», передаёт РИА Новости.

Как уточняется, среди собравшихся есть начальники станций, специалисты и машинисты, в основном работники минского узла.

Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько тысяч человек вышли на площадь Пушкина в Минске. На этом месте накануне погиб один из участников протестов.

Активисты мирно стоят на тротуаре и выходят на проезжую часть только для вручения цветов водителям, проезжающим мимо людей. Силовиков на этом месте пока нет, движение транспорта не ограничено.