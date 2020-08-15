Западные СМИ рассказали про тайные переговоры Лукашенко о бегстве в Россию

https://static.news.ru/photo/725cf4d6-deea-11ea-bc68-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит побег в Россию в случае отстранения от власти. Люди из его окружения наводили справки о подобных перспективах у чиновников в Кремле.

В Москве при этом опасаются, что политик не сможет в обозримой перспективе удержать власть. Хотя и допускают, что на некоторое время этому будет способствовать жёсткое подавление протестов, сообщает Bloomberg. Вместе с тем, некоторые российские чиновники сочли такие действия белорусских властей контрпродуктивными.

Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но это является большой проблемой, — цитирует агентство главу Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова, отрекомендовав возглавляемую им структуру как исследовательскую группу, которая консультирует Кремль.

Кремль делал ставку на то, что Лукашенко снова удастся продлить своё правление. Однако из-за его жёсткой тактики подавления инакомыслия он оказался изолированным на Западе и менее удобным для России, хотя и более зависимым от неё.

Тем не менее, президент Белоруссии публично заявляет, что не намерен покидать страну, но не стал затягивать вопрос и уже позвонил в Кремль и обсудил ситуацию в республике с российским лидером Владимиром Путиным.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Тем не менее Центризбирком не стал сдавать позиции и несколько дней спустя обнародовал окончательные данные.

По официальным цифрам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После этого вынужденно уехавшая в Литву Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В её штабе настаивают на проведении в течение полугода новых выборов, сторонники оппозиции хотят пригласить на них наблюдателей от международных организаций.

Лукашенко в свою очередь заявил, что массовые протесты — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам, писал NEWS.ru.