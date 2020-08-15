«Убаюкивать не надо»: Лукашенко не поверил в мирные намерения протестующих

https://static.news.ru/photo/c7d5ab1e-ded7-11ea-bac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в мирный характер протестов, которые проходили в течение всей недели. По его мнению, всё это часть хитроумного плана по свержению власти.

Своё мнение глава государства озвучил на совещании, посвящённом дальнейшей работе правительства после прошедших в республике президентских выборов.

Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали «цветных» революций, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что помимо признаков «цветных» революций из методичек «уже появились элементы внешнего вмешательства». Этот вопрос он пообещал обсудить в Министерстве обороны и в Центре стратегического управления.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. Однако протестующих стало лишь больше, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке. Участники акций стали подчёркивать свой мирный настрой: они выходили на улицы с цветами.

14 августа стало самым мирным днём протестов. Как писал NEWS.ru, на площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений. Прибывшая к площади колонна спецтехники и военных в итоге не была задействована.

Вместе с тем участники акции заявили, что намерены возвращаться к зданию правительства каждый день и добиваться, чтобы власти их услышали.