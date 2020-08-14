Протестующие ушли от Дома правительства в Минске, забрав с собой мусор

Акция протеста у Дома правительства в Минске завершилась. Активисты покинули площадь Независимости, предварительно собрав оставленный мусор.
Перед тем как уйти, люди кричали: «каждый день!» — и стали класть к щитам военных цветы (один сотрудник правоохранительных органов взял подарок в руки). Затем прошлись командиры и собрали цветы,
Силовики попросили людей оставить площадь чистой, активисты начали кричать: «порядок!» — и убрали мусор.
Журналист РИА Новости
Акция у станции метро «Пушкинская» при этом продолжается. Около двух тысяч человек стоят на тротуарах и ступенях у кинотеатра «Аврора». Они держат в руках исторические бело-красно-белые флаги и цветы, а проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки,
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа акции проходят мирно.
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