Протестующие ушли от Дома правительства в Минске, забрав с собой мусор

https://static.news.ru/photo/2ca98828-de5e-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Акция протеста у Дома правительства в Минске завершилась. Активисты покинули площадь Независимости, предварительно собрав оставленный мусор.

Перед тем как уйти, люди кричали: «каждый день!» — и стали класть к щитам военных цветы (один сотрудник правоохранительных органов взял подарок в руки). Затем прошлись командиры и собрали цветы, передаёт «Медиазона» со ссылкой на корреспондента.

Силовики попросили людей оставить площадь чистой, активисты начали кричать: «порядок!» — и убрали мусор.

Журналист РИА Новости сообщает , что площадь начали покидать и силовики. Небольшая группа людей, оставшихся у Дома правительства, желает им спокойной ночи.

Акция у станции метро «Пушкинская» при этом продолжается. Около двух тысяч человек стоят на тротуарах и ступенях у кинотеатра «Аврора». Они держат в руках исторические бело-красно-белые флаги и цветы, а проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки, рассказал корреспондент BBC.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа акции проходят мирно.