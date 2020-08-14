Протестующие в Минске начали расходиться

https://static.news.ru/photo/1f0c5002-de58-11ea-9430-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Часть участников акции протеста в Минске уходит с площади Независимости. Мероприятие сохраняет свой мирный характер.

Обстановка вокруг остаётся спокойной, передаёт ТАСС со ссылкой на корреспондента. Работники Минского тракторного завода, которые стали инициаторами марша к этому месту, практически разошлись, но остаются присоединившиеся к ним другие горожане.

Периодически активисты продолжают кричать «Уходи», а силовики, охраняющие Дом правительства, не вмешиваются в происходящее. Появившаяся ранее на этом месте спецтехника уехала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что активисты калечат силовиков на улицах Минска. По его словам, «ребят-милиционеров» бьют со спины. Политик отметил, что власти «понимают, кто это делает». Он заявил, что больше сотни силовиков пострадали, многие получили переломы конечностей.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.