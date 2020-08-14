Лукашенко пожалел силовиков, которых «избивают» протестующие

https://static.news.ru/photo/3c6514c2-de49-11ea-843b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что активисты калечат силовиков на улицах Минска.

По его словам, «ребят-милиционеров» бьют со спины, передаёт БелТА.

И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид <...> Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан. — NEWS.ru), а они (граждане. — NEWS.ru) их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ <...> Это ж специально! — подчеркнул он.

Политик отметил, что власти «понимают, кто это делает». Он заявил, что больше сотни силовиков пострадали, многие получили переломы конечностей.

В четвёртый раз говорю родителям: посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте — 16-17 лет, хорошо мне всё знакомо — порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займём этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы? — добавил он.

При этом он отметил, что не может предъявлять кому-либо претензии. Однако он попросил министров не избивать людей, которые упали и лежат на земле.

Мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определённый тормоз, — заключил он.

Также он сказал, что не может ждать, пока столицу страны «вверх перевернут». По его словам, людям нужно остановиться и успокоиться, пока власти «наводят порядок».

Лукашенко высказал уверенность, что организаторами протестов являются люди из других стран: России, Польши, Голландии и Украины.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.