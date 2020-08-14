«Понаехали сюда»: Лукашенко снова нашёл «виновников» протестов за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что на акциях белорусов «заводаторами» являются люди из других стран.
Кроме того, в первых рядах на акциях идут люди «с приличным криминальным прошлым»,
Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», [от российского политика Алексея] Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны, — подчеркнул он.
Политик отметил, что не может ждать, пока столицу страны «вверх перевернут».
Надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда, — заключил он.
Также он заявил, что активисты калечат силовиков на улицах Минска. По его словам, «ребят-милиционеров» бьют со спины, а потом они остаются калеками на всю жизнь.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.
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