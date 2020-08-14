«Понаехали сюда»: Лукашенко снова нашёл «виновников» протестов за границей

https://static.news.ru/photo/ae332684-de49-11ea-ac56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что на акциях белорусов «заводаторами» являются люди из других стран.

Кроме того, в первых рядах на акциях идут люди «с приличным криминальным прошлым», передаёт БелТА. Уже затем идут белорусы, некоторые из которых — дети.

Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», [от российского политика Алексея] Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны, — подчеркнул он.

Политик отметил, что не может ждать, пока столицу страны «вверх перевернут».

Надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда, — заключил он.

Также он заявил, что активисты калечат силовиков на улицах Минска. По его словам, «ребят-милиционеров» бьют со спины, а потом они остаются калеками на всю жизнь.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.