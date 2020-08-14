Военная колонна направилась к протестующим в центре Минска

Большая колонна военных выдвинулась в центр Минска из района базирования в Уручье на окраине города. Военные следуют в автобусах по проспекту Независимости. В колонне также есть автозаки.
Дополнительные силы спецслужб появились и на площади Независимости, где сейчас находится несколько тысяч мирных демонстрантов с белыми лентами и цветами.
Военнослужащие рассредоточились по периметру здания правительства. Одновременно с этим на некоторое время практически пропали сотовая связь и Интернет.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того, как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.
В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. Однако протестующих стало лишь больше, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке.
Общественные деятели и политики, а также представители оппозиции требуют остановить насилие и дать право на честные выборы.
Ранее, как писал NEWS.ru, силовики, находящиеся на площади Независимости в Минске, где расположены Дом правительство и Центризбирком, опустили щиты перед превосходящей их по численности толпой протестующих. Те восприняли это как знак солидарности с протестующими, некоторые стали обниматься и фотографироваться с военнослужащими.
Чуть позже прибывшее подкрепление корректно, но настойчиво оттеснило участников акции от здания кабмина, Противостояния пока нет, однако колонна военной техники уже подъезжает к площади.
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