МИД РФ обвинил США в агрессивности

https://static.news.ru/photo/67fc42c4-b250-11ea-a8bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России прокомментировало публикацию «Оборонной космической стратегии» Соединённых Штатов. В Москве считают, что документ подтверждает агрессивность Вашингтона в космической сфере.

Такой вывод был сделан из конечной цели, обозначенной в нём: достижения превосходства США в космосе. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала, — уверены в министерстве.

Пентагон завершил работу над Стратегией обороны в космосе, направленной на противодействие России и Китаю, сообщил зампомощника министра обороны Стивен Китэй. По словам американского военного чиновника, Москва и Пекин якобы планируют развернуть в космосе ядерное и другое вооружение, направленное против Космических сил США.

Представитель Пентагона сослался на случай в 2017 году, когда США заподозрили Россию в испытании некого реактивного снаряда в космосе, а также на заявление командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о российских средствах радиоэлектронного подавления американских спутников.

Министры обороны стран — участниц НАТО встретились 17 июня, чтобы обсудить новые российские ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. Они согласились закупить истребители пятого поколения и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства.

Кроме того, участники конференции решили, что НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты с ядерным зарядом, а также призвали Китай принять участие в международных обсуждениях по контролю над ядерными вооружениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия последовательно на всех доступных международных площадках выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. При этом в Москве «с настороженностью» относятся к утверждениям о планах страны разместить в космосе оружие против США, сказано в заявлении Роскосмоса.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ об освоении спутника Земли, где, по сути, отвергается Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет Штатов на его коммерческое исследование. В ответ Роскосмос обвинил Трампа в «агрессивных» планах захвата территорий других планет.