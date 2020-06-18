Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе

https://static.news.ru/photo/956a8614-b14f-11ea-9b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия последовательно на всех доступных международных площадках выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. При этом в Москве «с настороженностью» относится к утверждениям о планах страны разместить в космосе оружие против США, сказано в заявлении Роскосмоса.

Как отметил заместитель гендиректора госкорпорации Сергей Савельев, Российская Федерация готова расширять партнёрство с Соединёнными Штатами в космической области.

Мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнёров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере, — приводит слова Савельева сайт Роскосмоса.

В госкорпорации подчеркнули, что новая оборонная стратегия США расценивает космическое пространство «в качестве особой области военного потенциала». Это, предупредили в ведомстве, может повлечь «самую серьёзную реформу» в истории национальной программы безопасности в области космоса.

При этом, напомнили в Роскосмосе, в американскую стратегию входит обвинение России и Китая в милитаризации космического пространства.

Космическая стратегия США была обнародована Пентагоном 17 июня. Она предусматривает план развития на ближайшие 10 лет. Среди прочего положения программы направлены на противодействие России и Китаю, которые, как сказано в документа «представляют наибольшую стратегическую угрозу». Оборонное ведомство Соединённых Шатов утверждает, что Москва и Пекин «вооружили космос», чтобы снизить эффективность Вашингтона и его союзников.

В начале апреля, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп подписал указ об освоении спутника Земли, где по сути отвергается Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет Штатов на его коммерческое исследование. В ответ Роскосмос обвинил Трампа в «агрессивных» планах захвата территорий других планет.