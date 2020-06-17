Пентагон разработал стратегию борьбы с Россией и Китаем в космосе

https://static.news.ru/photo/51cfe9fc-b0d3-11ea-8a85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Пентагон завершил работу над Стратегией обороны в космосе, направленной на противодействие России и Китаю, сообщил зампомощника министра обороны Стивен Китэй.

По словам американского военного чиновника, Москва и Пекин якобы планируют развернуть в космосе ядерное и другое вооружение, направленное против Космических сил США.

Мы всё ещё опережаем их, но для нас однозначно существует риск с учётом того, как они развивают военные возможности, и это очень серьёзная угроза, — цитирует Китэя РИА Новости.

Представитель Пентагона сослался на случай в 2017 году, когда США заподозрили Россию в испытании некого реактивного снаряда в космосе, а также на заявление командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о российских средствах радиоэлектронного подавления американских спутников.

Как писал NEWS.ru, министры обороны стран — участниц НАТО встретились 17 июня, чтобы обсудить новые российские ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. Они согласились закупить истребители пятого поколения и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства.

Кроме того, участники конференции решили, что НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты с ядерным зарядом, а также призвали Китай принять участие в международных обсуждениях по контролю над ядерными вооружениями.