Страны НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

https://static.news.ru/photo/5c9fe68e-b0ba-11ea-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Главы оборонных ведомств стран НАТО одобрили принятие пакета мер, «отвечающих на усиление российского ракетно-ядерного потенциала».

Об этом заявил генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам видеоконференции министров обороны государств НАТО. Как передаёт ТАСС, среди прочих мер принято решение закупить истребители пятого поколения и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства.

Участники конференции также решили, что НАТО не будет размещать новые ракеты наземного базирования с ядерным зарядом в Европе. Кроме того, Альянс призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постоянное представительство России при НАТО усомнилось в заявлении Альянса о «приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями».

Члены постпредства напомнили, что только за последние годы США, которые играют ключевую роль в Альянсе, вышли из договора по ПРО, отказались от ратификации адаптированного Договора об обычных вооружённых силах (ДОВСЕ), вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).