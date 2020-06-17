Страны НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

Главы оборонных ведомств стран НАТО одобрили принятие пакета мер, «отвечающих на усиление российского ракетно-ядерного потенциала».
Об этом заявил генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам видеоконференции министров обороны государств НАТО. Как
Участники конференции также решили, что НАТО не будет размещать новые ракеты наземного базирования с ядерным зарядом в Европе. Кроме того, Альянс призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что постоянное представительство России при НАТО усомнилось в заявлении Альянса о «приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями».
Члены постпредства напомнили, что только за последние годы США, которые играют ключевую роль в Альянсе, вышли из договора по ПРО, отказались от ратификации адаптированного Договора об обычных вооружённых силах (ДОВСЕ), вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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