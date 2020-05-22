Россия обвинила США в последовательном разложении стабильности

https://static.news.ru/photo/10ea00bc-17db-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянное представительство России при НАТО усомнилось в заявлении альянса, ключевую роль в котором играют США, о «приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями».

Речь идёт о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии на развал международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями, — цитирует ТАСС сообщение постпредства.

Россия напомнила о том, что только за последние годы американцы вышли из Договора по ПРО, отказались от ратификации адаптированного Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ), вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению постпредства, действия США «безусловно нанесут удар по системе военной безопасности и стабильности в Европе».

Как писал NEWS.ru, 21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.