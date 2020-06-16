НАТО созывает совещание из-за ядерных ракет России

https://static.news.ru/photo/46f06990-afc4-11ea-909a-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы оборонных ведомств стран — участниц НАТО обсудят 17 июня 2020 года новые российские ракеты, способные нести ядерные заряды, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Одной из тем также станет растущий арсенал РФ.

Он напомнил, что, по версии НАТО, развёртывание Москвой ракет SSC-8 привело к краху Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году, говорится на официальном сайте организации.

С того момента РФ продолжила улучшать свой ракетный потенциал, в том числе в области гиперзвуковых боеприпасов, — добавил Столтенберг.

Также генсек выразил надежду на принятие партнёрами ответного пакета мер НАТО политического и военного характера.

В конце декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором РСМД. Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг». 11 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после выхода США из ДРСМД страны НАТО смогли возложить ответственность за произошедшее на РФ.

1 февраля 2019-го президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД. В ответ на это 2 февраля глава РФ Владимир Путин сообщил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с американской стороной по этой проблеме, а дождаться, «пока партнёры созреют для этого».

Ранее NEWS.ru сообщал, что постоянное представительство России при НАТО усомнилось в заявлении Альянса, ключевую роль в котором играют США, о «приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями».

РФ напомнила о том, что только за последние годы американцы вышли из Договора по ПРО, отказались от ратификации адаптированного Договора об обычных вооружённых силах (ДОВСЕ), вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).