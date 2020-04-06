Трамп подписал указ об освоении Луны

https://static.news.ru/photo/0f06ac76-7845-11ea-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Esa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий освоение ресурсов на Луне в коммерческих целях. Он исключает любую попытку рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния и приказывает администрации Белого дома всячески противиться этому.

В документе говорится, что у американцев «должно быть право» вести коммерческое исследование и добычу ресурсов в космическом пространстве, пишет ТАСС. Последнее, с законодательной точки зрения, является «уникальным пространством для деятельности человека», так что США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния.

Политика Штатов заключается в стимулировании международной поддержки и использованию ресурсов в космосе, как со стороны государства, так и со стороны частных лиц. США, сказано в указе, не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, которое было принято Генассамблеей ООН в 1979 году, окончательно установив себе в этом приоритет над другими странами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал в 2020 финансовом году запросить у Конгресса $500 млн для NASA на освоение Луны. Это было обусловлено необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью.