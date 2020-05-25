МИД РФ не располагает информацией о конференции из-за выхода США из ДОН

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что пока нет информации о созыве конференции в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Это должно произойти через несколько месяцев после решения США.

Наконец, надо иметь в виду: после получения американского уведомления депозитарии — это Венгрия и Канада — должны в период от 30 до 60 дней созвать конференцию для того, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с последствиями для договора американского решения, — рассказал Грушко.

По его мнению, мероприятие станет ключевым этапом для определения судьбы договора. Грушко подчеркнул, что информации о созыве конференции пока не поступало. Дипломат надеется, что мероприятие пройдёт в очном формате.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выход США из Договора по открытому небу может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём европейском континенте. Он отметил, что Россия никогда не нарушала условия договора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США отказываются от участия в соглашениях, которые препятствуют их военной политике. Она отметила, что Вашингтон планомерно выходит из различных договоров.

NEWS.ru сообщал, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании России наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».