Слуцкий: планы США по открытому небу угрожают безопасности Европы

https://static.news.ru/photo/21728ab4-9c04-11ea-b9a5-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход США из Договора по открытому небу — деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём европейском континенте. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не нарушала условия договора.

Договор по открытому небу — один из немногих ещё сохранившихся инструментов по обеспечению взаимного доверия, предсказуемости, транспарентности. Сейчас его реальная «добавленная стоимость» будет зависеть в том числе и от реакции европейских союзников США по блоку НАТО на заявление американской администрации, а также от того, последуют ли они примеру Вашингтона, — заявил Слуцкий.

По его словам, решение американской администрации станет ещё одним шагом по разрушению ключевых договорённостей в сфере контроля над вооружениями. В прошлый раз это был выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напомнил депутат.

При этом, по его словам, «лекала те же: голословные обвинения» в адрес России в нарушении положений соглашения по открытому нему на фоне отказа от урегулирования встречных аналогичных претензий.

Помимо этого, как ранее писал NEWS.ru, Слуцкий заявил о наличии у России плана реагирования на выход США из Договора по открытому небу. Он заверил, что власти примут «взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности».