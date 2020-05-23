Захарова объяснила выход США из международных договоров

https://static.news.ru/photo/7fc0f9a2-9dc6-11ea-adc7-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США отказываются от участия в международных соглашениях, которые препятствуют их политике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Объясняя ситуацию с решением Вашингтона по Договору об открытом небе, она отметила, что причина не в этом документе конкретно или претензиях к РФ.

Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе, по их мнению, связывают им руки, — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Захарова напомнила, что ранее Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения по ПРО, Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, Вашингтон объявил о намерении отказаться от участия договоре о запрете ядерных испытаний.

Захарова подчеркнула, что все упомянутые документы направлены на сохранение международной стабильности.

Некоторое время назад США объявили о выходе из оговора по открытому у небу, обвинив Москву в несоблюдении его положений. Как писал NEWS.ru, в МИД РФ отметили, что Вашингтон уже не впервые выдвигает подобные претензии, которые ничем не подтверждаются. При этом Белый дом даже не стремится обсуждать их с Москвой.