Лавров ответил на слова об угрозе «размытости» БРИКС Лавров: в БРИКС не наблюдается угроза размытости организации

В БРИКС не было и нет риска размытости, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления по итогам XVII саммита организации. Так он отреагировал на публикации западных СМИ о том, что расширение БРИКС якобы размывает способность объединения выступать единым фронтом. Трансляция выступления велась на сайте МИД РФ.

Они (западные СМИ. — NEWS.ru), наверное, рефлексируют, потому что у всех на глазах пример расширения НАТО. В БРИКС такого риска никогда не было, и никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, — сказал Лавров.

По словам министра, организация всегда опиралась на принципы равноправия, взаимного уважения и консенсуса. Он подчеркнул, что потенциал БРИКС «только-только начинает раскрываться».

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможном введении пошлин в отношении стран БРИКС. По его словам, речь идет о повышении тарифов сразу на 10%.

Между тем политолог-американист Константин Блохин считает, что США могут ввести дополнительные пошлины против Китая. По его словам, ситуация с заявлением главы Белого дома о введении новых торговых пошлин остается неопределенной, а страны БРИКС могут интерпретироваться Вашингтоном по-разному.