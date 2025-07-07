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07 июля 2025 в 12:45

В Кремле отреагировали на возможное введение Трампом пошлин для БРИКС

Песков: Кремль видел слова Трампа о возможном введении пошлин для стран БРИКС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кремле видели заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь идет о повышении тарифов сразу на 10%, передает ТАСС.

Мы действительно видели такие заявления президента Трампа, — сказал Песков.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин считает, что США могут ввести дополнительные пошлины против Китая. По его словам, ситуация с заявлением главы Белого дома о введении новых торговых пошлин остается неопределенной, а страны БРИКС могут интерпретироваться Вашингтоном по-разному.

До этого министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп отправит некоторым торговым партнерам письма с предупреждением о том, что если ситуация не изменится, то Вашингтон вернет тарифный уровень пошлин, который был объявлен 2 апреля. По его словам, американский лидер назначил крайний срок — 1 августа.

Дональд Трамп
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БРИКС
пошлины
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