В Кремле отреагировали на возможное введение Трампом пошлин для БРИКС

В Кремле отреагировали на возможное введение Трампом пошлин для БРИКС Песков: Кремль видел слова Трампа о возможном введении пошлин для стран БРИКС

В Кремле видели заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь идет о повышении тарифов сразу на 10%, передает ТАСС.

Мы действительно видели такие заявления президента Трампа, — сказал Песков.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин считает, что США могут ввести дополнительные пошлины против Китая. По его словам, ситуация с заявлением главы Белого дома о введении новых торговых пошлин остается неопределенной, а страны БРИКС могут интерпретироваться Вашингтоном по-разному.

До этого министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп отправит некоторым торговым партнерам письма с предупреждением о том, что если ситуация не изменится, то Вашингтон вернет тарифный уровень пошлин, который был объявлен 2 апреля. По его словам, американский лидер назначил крайний срок — 1 августа.