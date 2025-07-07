Названа страна, против которой США могут ввести дополнительные пошлины Политолог Блохин: США могут ввести дополнительные пошлины против Китая

США могут ввести дополнительные пошлины против Китая, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, ситуация с заявлением главы Белого дома Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин остается неопределенной, а страны БРИКС могут интерпретироваться Вашингтоном по-разному.

Заявление о введении дополнительных торговых пошлин всем государствам БРИКС — это все очень призрачно, фактуры нет. Тем более страны БРИКС можно интерпретировать по-разному. Например, можно ввести санкции против какой-то страны БРИКС, скорее всего, это будет введено против Китая. Поэтому тут все очень расплывчато, и это позволяет по-разному использовать ситуацию. Например, с той же Россией Трамп пытается нормализовать отношения. США пытаются втянуть Индию в стратегию сдерживания Китая и создать блок вместе с Индией против него, — пояснил Блохин.

Он отметил, что тарифная и торговая войны ведутся с начала президентства Трампа. Политолог подчеркнул, что Вашингтон стремится минимизировать негативные последствия для собственной экономики, поэтому тщательно выбирает направления для давления.

Тарифная и торговая войны ведутся с начала президентства Трампа и постоянно корректируются. Они меняются, где-то США сами себя ударяют и отходят от заявленных угроз. Постоянно высчитывают и просчитывают векторы атак, чтобы избежать бумеранговых последствий. Мы живем во взаимосвязанной экономике. США постоянно просчитывают ниши, которые не заняты и где они не нанесут себе ущерба, — резюмировал Блохин.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской». По словам главы Белого дома, размер пошлин составит 10%.