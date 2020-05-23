Рябков назвал смехотворными претензии к России по «Открытому небу»

https://static.news.ru/photo/37a1774c-7200-11ea-bff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».

Аппаратура откалибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить чёткость изображения, на борту самолёта открытого неба находятся представители наблюдаемой страны — и вот это всё мы будем использовать для целеуказания?.. Это просто смешно, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из соглашения и напомнил, что американские самолёты годами летали «не над пляжами и парками» в РФ.

Как писал NEWS.ru, 21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва недовольна исполнением договора американцами.