Лавров пообещал наказать устроивших взрывы на железной дороге в России Лавров: виновные в терактах на ж/д мостах будут наказаны

Россия не стремится искусственно продвигать тему расследования диверсий на железнодорожной инфраструктуре страны в международных дискуссиях, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова. По итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро министр отметил, что все причастные к подобным актам будут обязательно наказаны.

Такие удары давным-давно запрещены многочисленными конвенциями. <…> Что касается <…> привлечения виновных к наказанию, мы сейчас не пытаемся эту тему вбрасывать в международную дискуссию. Мы сами занимаемся этим. <…> Никто не должен уйти от ответственности, — сказал дипломат.

31 мая на железнодорожном перегоне между станциями Выгоничи и Пильшино в Брянской области произошло обрушение моста. Конструкция обвалилась прямо на пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. Благодаря оперативным действиям машиниста Павла Мишина, который успел вовремя затормозить, большинство пассажиров избежали серьезных травм.

Свыше 70 человек пострадали в этом инциденте. Основными диагнозами стали закрытые черепно-мозговые травмы и различные ушибы. Среди пострадавших оказались четверо несовершеннолетних. Также сообщалось о семи погибших.