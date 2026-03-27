Трамп сломает зубы о Харк: как нефтяной маневр Ирана поможет победить США

Несмотря на продолжающийся конфликт с США, Иран наращивает доходы от продажи нефти. Аналитики подсчитали, что объемы экспорта Исламской Республики находятся на довоенном уровне. Существенную роль в этом сыграл главный иранский нефтяной терминал на острове Харк, который называют потенциальной мишенью в случае сухопутной операции Штатов. Поможет ли он Ирану «обыграть» Америку — в материале NEWS.ru.

Как Иран зарабатывает на войне с Израилем и США

Агентство Bloomberg сообщило, что доходы Тегерана от продажи нефти в последние недели резко выросли, так как он остался единственным экспортером через Ормузский пролив. По оценкам аналитиков, сейчас объемы поставляемого Ираном черного золота близки к довоенному уровню и составляют около 1,6 млн баррелей в сутки.

Иранская нефть продается преимущественно в Китай с минимальным за последние 10 месяцев дисконтом по отношению к эталонной марке Brent. Разрыв сократился до $2,10 за баррель, тогда как до войны он составлял более $10. Исламская Республика, вероятно, получила сотни миллионов долларов дополнительного дохода после начала боевых действий на Ближнем Востоке, подчеркнули эксперты.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в беседе с NEWS.ru отметил, что свою роль в этом отчасти сыграло бездействие США. Они фактически не препятствуют экспорту иранской нефти.

«Война, которую Штаты начали для ослабления Ирана, принесла ему дополнительные нефтедоходы и позволила занять монопольное положение в Ормузском проливе», — подтвердил парламентарий.

Почему США не препятствуют поставкам иранской нефти

США не только не препятствуют поставкам иранской нефти, но и фактически их поощряют. Например, Вашингтон снял санкции с части черного золота, находящегося на танкерах в море.

Аналитик Колумбийского университета Ричард Нефью отметил, что администрация Дональда Трампа «умоляет» Тегеран торговать энергоресурсами.

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru сказал, что американские военные не останавливают иранские танкеры.

«Исламская Республика может пропускать свои танкеры по Ормузскому проливу. Но дальше по маршруту стоят американские военные корабли. Если в декабре и январе они перехватывали венесуэльские суда, то почему этого не происходит с иранскими?» — задался вопросом Юшков.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев объяснил NEWS.ru, что без нефти из Ирана пострадает глобальный энергетический рынок.

«Трампу необходимо сдерживать рост нефтяных цен, пусть даже ценой увеличения финансирования Тегерана — своего противника — прямо во время войны. Приток живых денег позволяет Исламской Республике держаться на плаву и продолжать воевать», — сказал он.

Проведут ли США военную операцию по захвату иранского острова Харк

Объемы иранского экспорта остаются стабильными благодаря деятельности на терминале, расположенном на острове Харк. Там нефть загружается в танкеры, которые выходят через Ормузский пролив в Персидский залив. По информации CNN, сейчас Тегеран готовится оборонять остров от возможной наземной операции ВС США — туда направили дополнительный военный контингент, системы ПВО, а также партию противотанковых и противопехотных мин.

Воробьев считает, что Вашингтон может принять решение о захвате Харка.

«Через остров идет порядка 90% иранского экспорта, поэтому в регионе сосредотачивается американская группировка численностью около 30 тыс. военных. Их задачей будет занять остров, по возможности сохранив его инфраструктуру, поскольку Трамп хочет контролировать и продавать иранскую нефть», — считает политолог.

Однако вероятность того, что операция США пойдет по плану, невелика, подчеркнул эксперт.

«Иран не откажется от своей нефтяной инфраструктуры на острове Харк по принципу „не доставайся же ты никому“. Кроме того, Тегерану вполне по силам продолжить блокировку Ормузского пролива», — отметил он.

По оценкам политолога, в этом случае стоимость нефти взлетит до небес. По информации американских СМИ, в Вашингтоне изучают последствия для мировой экономики, если цена на черное золото поднимется до $200.

Тем временем глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подчеркнула, что впереди кризис такого грандиозного масштаба, который участники рынка себе даже не представляют.

Почему Трамп потерпел стратегическое поражение в Иране

Если военным США удастся захватить Харк, это не означает, что Иран лишится всех нефтяных доходов, отметили эксперты.

«У Исламской Республики есть терминал Джаск, который был построен для обхода Ормузского пролива в кризисных ситуациях. Экспорт может переключиться туда, хотя его мощность значительно ниже», — подчеркнул Алтухов.

Воробьев добавил, что также могут быть задействованы сухопутные экспортные маршруты через Пакистан и страны Средней Азии.

«В условиях дефицита нефти и роста мировых цен на энергоносители Тегеран продолжит получать в свой бюджет значительные средства», — отметил он.

Политолог Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что сейчас время играет на руку Ирану. По его словам, Трамп потерпел стратегическое поражение в войне.

«США могут захватить остров Харк и даже начать широкую операцию против Ирана. Но стратегически они уже уходят из региона. Американцы вывели свои военные базы из Ирака, они не смогут и не будут их восстанавливать в государствах Персидского залива, которые по итогам войны прочно войдут в сферу влияния Ирана», — заключил эксперт.

