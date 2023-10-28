Срыв операции ЦАХАЛ и мощнейшая бомбардировка: что произошло ночью в Газе В ХАМАС заявили о провале попытки наземного наступления Израиля на сектор Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Накануне вечером Израиль объявил о расширении сухопутной военной операции в секторе Газа. Как анклав пережил эту ночь и какие столкновения наблюдались между бойцами ЦАХАЛ и ХАМАС?

Что случилось 28 октября в секторе Газа

Минувшей ночью Газа подверглась самой мощной бомбардировке за все время с момента эскалации конфликта. Еще 27 октября там отключили мобильную связь и интернет. Ночью в регион вошли израильские танки и тяжелая бронетехника. Сообщалось о столкновениях ХАМАС и ЦАХАЛ на севере и востоке Газы.

«Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны», — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Сегодня, 28 октября, ЦАХАЛ объявила, что за ночь были нанесены удары по 150 подземным целям на севере Газы, включая туннели и другую подземную инфраструктуру.

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели террористов и дополнительную подземную инфраструктуру», — говорится в заявлении ведомства.

Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а ЦАХАЛ понес большие потери.

«Попытка наземного вторжения через три направления на сектор Газа провалилась этой ночью. Армия Израиля понесла большие потери. Противник попал в засады, подготовленные палестинским сопротивлением. <...> И мы ожидаем, что противник повторит попытку», — заявил Барака.

Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер подчеркнул, что объявленное расширение масштабов сухопутной военной операции не является началом наземной операции в Газе.

Утром 28 октября армия Израиля сообщила о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе Ратиба Абу Цахибаны. По данным ЦАХАЛ, он спланировал и возглавил операцию проникновения ХАМАС с моря 24 октября, которая была пресечена ВМС Израиля.

Сколько людей погибло в секторе Газа

Появились данные о гибели более сотни человек при израильском обстреле многоэтажного жилого дома в Газе. По данным агентства Tasnim, это произошло в районе Шати на западе анклава.

С начала эскалации конфликта число погибших в ходе ударов ЦАХАЛ по сектору Газа превысило семь тысяч, пострадали более 18 тысяч человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.

«Число погибших в результате израильских обстрелов по сектору Газа возросло до 7028 человек, ранения различной степени получили 18 484 человек», — говорится в сообщении телеканала.

Как утверждают авторы Telegram-канала, «это еще не конец», к утру Израиль потерял девять танков, три БМП и один вертолет. По данным канала, ЦАХАЛ сумел взять под контроль 2/3 периметра Газы.

«ХАМАС активно применяет ПТРК, полученные с Украины, кроме того, [использует] советские РПГ из Болгарии и Албании», — отмечает канал.

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Что будет дальше

Накануне Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина.

В самой резолюции, которую от имени арабских стран представила Иордания, содержится призыв к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий», а также к предоставлению гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. Документ призывает создать коридоры для поставки помощи сектору Газа.

От сторон конфликта требуется выполнить обязательства «в соответствии с международным правом», освободить заложников и отказаться от распоряжения по перемещению всех мирных жителей с северной части сектора Газа на юг.

Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.

Постпред Израиля Гилад Эрдан после голосования заявил, что ООН «лишилась легитимности». ХАМАС приветствовал принятие резолюции.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль пропустит в сектор Газа грузовики с едой, водой и медикаментами в субботу, 28 октября.

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