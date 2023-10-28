Армия Израиля опубликовала кадры бомбежки севера сектора Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удары по северу сектора Газа, пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале кадры бомбежки. По словам военных, были убиты несколько сторонников палестинского движения ХАМАС.

В ЦАХАЛ добавили, что удары наносились по 150 объектам: туннелям и другой подземной инфраструктуре. Атаки были совершены истребителями.

Армия обороны Израиля ранее заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабы, ответственного за работу ПВО, парапланов и атаки беспилотников. Израиль назвал его причастным к атакам палестинского движения на страну 7 октября. Удар по зданию, в котором, по данным израильской разведки, находился палестинский военачальник, был нанесен истребителем ЦАХАЛ.

Минувшей ночью Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. В тексте также содержатся требования о соблюдении сторонами конфликта международного гуманитарного права, об обеспечении Газы предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи. Также в резолюцию включен пункт о необходимости отмены приказа властей Израиля о перемещении палестинского населения на юг анклава.