Израиль заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Асему Абу Ракабе

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабы, ответственного за работу ПВО, парапланов и атаки беспилотников. Израиль назвал его причастным к атакам палестинского движения на страну 7 октября. Удар по зданию, в котором, по данным израильской разведки, находился палестинский военачальник, был нанесен истребителем ЦАХАЛ.

Ночью <...> истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по командующему воздушными силами ХАМАС, — говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ объявили об уничтожении одного из командиров ракетных сил ХАМАС Хассана аль-Абдуллы. Ракетчик был ликвидирован ударом израильского истребителя в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

До этого израильская армия провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, он проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».

В армии обороны уточнили, что в ходе рейда военнослужащими израильской армии были замечены члены палестинского движения ХАМАС. Они были ликвидированы в результате перестрелки.