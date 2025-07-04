Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия

Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия NYT: у боевого крыла ХАМАС появился лидер, не желающий перемирия с Израилем

У боевого крыла палестинского движения ХАМАС появился новый лидер, который не поддерживает перемирие с Израилем, сообщила газета The New York Times. По информации издания, им стал один из командиров группировки Иззэддин аль-Хаддад.

Газета отметила, что аль-Хаддад возглавил боевое крыло ХАМАС после гибели предыдущего лидера Мухаммеда Синвара в мае этого года. В издании добавили, что палестинское движение намерено добиться окончания боевых действий в секторе Газа и вывода войск Израиля. Только после этого там будут готовы отпустить заложников, указала газета.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что сторонники движения ХАМАС казнили 12 человек в секторе Газа. Их обвинили в краже гуманитарной помощи и шпионаже в пользу Израиля.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении высокопоставленного деятеля ХАМАС в секторе Газа. Целью операции стал Хакам Мухаммад Исса аль-Исса, занимавший ключевые позиции в движении. По данным израильских военных, аль-Исса сыграл значительную роль в планировании атаки 7 октября 2023 года.