ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации командующего ВМС ХАМАС Ратиба Абу Цахибаны ЦАХАЛ сообщила об ударах ВМС и ВВС Израиля по Газе

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) и Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля оказали поддержку сухопутным войскам и нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. Пресс-служба израильской армии также сообщила о гибели командующего ВМС ХАМАС Ратиба Абу Цахибаны.

Военнослужащие ВМС Израиля и ВВС Израиля оказывали поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ и наносили удары по многочисленным террористическим объектам ХАМАС с воздуха и с моря. Среди этих целей были наблюдательные пункты, пусковые установки противотанковых ракет и военный комплекс, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также сообщили, что израильские истребители поразили командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе Ратиба Абу Цахибану. По данным пресс-службы израильской армии, он спланировал и возглавил операцию проникновения на территорию Израиля с моря, которую пресекли 24 октября.

Ранее Армия обороны Израиля ранее заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабы, ответственного за работу ПВО, парапланов и атаки беспилотников. Израиль назвал его причастным к атакам палестинского движения на страну 7 октября. Удар по зданию, в котором, по данным израильской разведки, находился палестинский военачальник, был нанесен истребителем ЦАХАЛ.