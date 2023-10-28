ЦАХАЛ нанесла многочисленные удары по подземным объектам в Газе ЦАХАЛ заявила о 150 ночных ударах по подземным целям на севере Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, в числе которых туннели и прочая подземная инфраструктура, говорится в Telegram-канале пресс-службы израильской армии. Атаки были совершены истребителями. В ЦАХАЛ добавили, что в результате ударов были убиты несколько сторонников палестинского движения ХАМАС.

За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая туннели террористов <...> и дополнительную подземную инфраструктуру, — следует из публикации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабы, ответственного за работу ПВО, парапланов и атаки беспилотников. Израиль назвал его причастным к атакам палестинского движения на страну 7 октября. Удар по зданию, в котором, по данным израильской разведки, находился палестинский военачальник, был нанесен истребителем ЦАХАЛ.

До этого израильская армия провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, он проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Командование операцией взял на себя офицерский состав армейской бригады «Гивати».