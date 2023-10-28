Армия Израиля приняла важное решение по сектору Газа Haaretz: Армия обороны Израиля намерена увеличить поставки гумпомощи в Газу

Фото: idf.il

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники в Минобороны страны. Решение принято на фоне усиления наземных боевых действий в регионе.

Она (армия Израиля. — NEWS.ru) готовится увеличить гуманитарную помощь сектору Газа, на фоне усиления наступления израильских сил в Газе ночью, — говорится в сообщении.

Руководство ЦАХАЛ считает, что жителям Газы понадобится больше гуманитарной помощи на фоне оттеснения населения на юг. По информации газеты, речи о возобновлении поставок топлива пот этом не идет.

Со ссылкой на службу безопасности Израиля газета также сообщает, что Тель-Авив недоволен поведением ХАМАС в отношении заложников. По информации издания, палестинская группировка до сих пор не выдвигала никаких предложений по этому вопросу.

Ранее Министерство иностранных дел Австралии сообщило о планах направить гуманитарную помощь в сектор Газа. Для соответствующих целей будет выделено $9,4 млн. На эти средства планируется приобрести воду, продовольствие и медикаменты и другие товары первой необходимости. Известно, что Австралия уже выделила $6,2 млн населению Палестины.